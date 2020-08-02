Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? Dikkat çeken açıklama

Eski CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter hesabından yeni parti kuracağı yönündeki söylentilere ilişkin açıklama yaptı.

Muharrem İnce, Ankara kulislerini sallayan yeni parti iddiaları ile ilgili Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar."

Ayrıntılar geliyor...