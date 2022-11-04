Muharrem İnce'den altılı masaya aday eleştirisi! "Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim"

Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masanın hala daha belirlenemeyen adayı için eleştiride bulundu.

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Muharrem İnce'den altılı masaya aday eleştirisi! "Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim"

Mersin'e giderek temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretleri sırasında altılı masanın aylardır belirlenemeyen adayı için de eleştirilerde bulunarak "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim." dedi.

Muharrem İnce'den altılı masaya aday eleştirisi! Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim

"MAHALLE DEDİKODUSU GİBİ DEDİKODU YAPILMAZ"

İktidar ve muhalefetin sorunları okuyamadığını savunan İnce, altılı masadan hayır gelmeyeceğini kaydetti. Partilerinin yepyeni bir ruh sunduğunu aktaran İnce, şöyle konuştu: "Şöyle bir tartışmanın içerisine girmeyiz mesela; 'Türkiye'nin cari açığı var, devlet uyuşturucu ticaretinden cari açığı kapatıyormuş' muhalefetin böyle iddiası var. Bu doğru değil böyle olmaz. Bu doğruysa, elinde belge varsa, hemen açıklayacaksın, peşine düşelim senin. Söz veriyorum eğer böyleyse uyuşturucu ticaretini devlet yapıp cari açığı kapatıyorsa bu vahim bir durumdur. Sana destek, yanında olalım. Açıkla belgesini. Yoksa belge, mahalle dedikodusu gibi dedikodu yapılmaz. Bunu yapamazsın." dedi.

Muharrem İnce'den altılı masaya aday eleştirisi! Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim

"NEDEN ADAY BELİRLEYEMEDİLER?"

Altılı masanın aday belirleyememesi ve başörtüsünün gündeme gelmesi sorusu üzerine İnce, başörtüsünün toplumda kapanmış bir mesele olduğunu ifade etti. İnce, muhalefete eleştirilerde bulunarak, "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim. Birisi çıkıp da 'Ben Erdoğan'ı yenerim, düşün peşime' diyemiyor, onu demesi lazım." şeklinde konuştu.

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