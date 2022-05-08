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Muharrem İnce'den canlı yayında sert sözler! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Ben çözülmüş bir sorun göremiyorum" dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konuştu. İnce iki büyükşehiri de kastederek, "Ben bu şehirlerde çözülmüş bir sorun göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den canlı yayında sert sözler! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Ben çözülmüş bir sorun göremiyorum" dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını canlı yayında yanıtlayan İnce, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerindeki yönetimi eleştirdi.

"BEN ÇÖZÜLMÜŞ BİR SORUN GÖREMİYORUM"

İnce, CHP'li isimlerin yönetimde olduğu Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turu hakkında konuşan İnce, "İstanbul'da çözülmüş bir sorun görmüyorum. Başarılı bulup bulmama benim işim değil. Ona seçmen karar verir ama İstanbul'da çözülmüş bir sorun yok" diyerek İmamoğlu'nun ziyaretini eleştirdi.

Muharrem İnce'den canlı yayında sert sözler! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kastederek Ben çözülmüş bir sorun göremiyorum

"GÖKÇEK'E GÖRE KALİTELİ"

Ankara'da yaşadığını belirten İnce, İstanbul gibi Ankara'da da çözülmüş bir sorun görmediğini belirtti. İnce, "Ben Ankara'da yaşıyorum, orada da çözülmüş bir sorun görmüyorum. Melih Gökçek'e kıyasla çok kaliteli bir yönetim. Ama Ankara'da da çözülmüş bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den canlı yayında sert sözler! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kastederek Ben çözülmüş bir sorun göremiyorum

ANKET ŞİRKETLERİNE ELEŞTİRİ

Yayınlanan anketlerin doğruluğuna inanmadığını belirten İnce, "Türkiye'de önce TÜİK'e güvenmiyorsam ikinci sırada da anket şirketleri geliyor." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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