Muharrem İnce'den iftira davası: ''Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum.''

CHP'li İnce, Beştepe'deki görüşme iddiasını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan ile iddianın kaynağı Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla'ya iftira suçlamasından dava açacağını söyledi.

''İFTİRAYA UĞRADIM''

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "Avukatlarıma ‘Üç kuruşluk dava açın’ dedim. Avukatlarım yanlış olacağını kaydederek, ‘Takdirini bize bırak’ dedi. İftiraya uğradım” diye konuştu.

''ONLAR NEDEN DAVA AÇMIYOR?''

CHP Genel Merkezi’ni de dava açmaya davet eden İnce, "Onlar neden dava açmıyor? Talat Atilla yalan söylüyorsa dava açmalılar. Ben kaynağın CHP’li olup olmadığını bilemem. Onu CHP yönetimi bulacak" dedi.

''ŞEREFİMİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM''

İnce, iktidara hizmet ettiği suçlamasına, "Ben şerefi ve onuruna laf edilmiş, mağdur edilmiş bir insanım. Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Yerimde kim olsa aynısını yapar" yanıtı verdi.