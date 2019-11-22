Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamaktan başkaa çareniz yok...

CHP'li Muharrem İnce, gazeteci Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Muharrem İnce, CHP liderinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ismi açıklaması gerektiğini belirtti. İnce, "Kişi açıklanmazsa bu CHP kurultayına yönelik bir oyun demektir." dedi.

"KILIÇDAROĞLU, BU İSMİ AÇIKLAMALIDIR"

Rahmi Turan'ın ortalığı karıştıran yazısı hakkında açıklamalarda bulunan İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu bu ismi açıklamalıdır. Saray 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR GÖRÜŞME OLMAMIŞSA, BU KUMPASI KURANLARA YAZIKLAR OLSUN"

İnce, "Erdoğan CHP'nin içini karıştırmak istiyor ama ismi açıklamam" diyeceksiniz. Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." diye konuştu.

"BUNLARLA HESAPLAŞACAĞIZ"

Muharrem İnce konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Son olarak bu işin peşini bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Bunlarla hesaplaşacağız. Ama siyasette hesaplaşma yerleri kongrelerdir. Partim yara almasın diye 1,5 senedir susuyorum. Ama kurultayda hepsini teker teker anlatacağım. Önce hesaplaşacağız, sonra helalleşeceğiz. Sabırla bekliyorum…"

Erdoğan'la görüşen ismin kendisi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Rahmi Turan ciddiye aldığım bir isimdir. O yazmışsa ciddiye alırım. Fakat bugün sabahtan beri toto oynanıyor. CHP'liler benim ismimi telafuz etmedi ama CHP'liler dışındakiler ismimi kullandı. Sayın Rahmi Turan herkesi zan altında bırakmaktadır. Bunu açıklamalıdır. Yazılan doğru ise Rahmi Turan'a teşekkür etmemiz lazım. Türkiye'de bir oyunu bozmuştur, deşifre etmiştir. Ama şimdi ciddi bir sorun var ortada. Bu iddia doğruysa Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı herkesle görüşür ama bir partinin genel başkanını belirlemek için kimseyle görüşemez."