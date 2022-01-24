Muharrem İnce'nin iddiası elinde patladı! TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Muharrem İnce muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teklif götürdüğünü iddia ederek," Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş. Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar" diye konuştu.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu iddia sonrası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Muharrem İnce'nin iddiasını yalanladı. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım."