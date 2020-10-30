Muharrem İnce'nin memleket hareketinde yer alan Çiğdem Bayraktar Ör kimdir, kaç yaşında?

Çiğdem Bayraktar Ör, Muharrem İnce'nin memleket hareketinde yer almasının ardından internette çokça bakılan kişilerden birisi oldu. Biz de sizler için bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doğum günü 1 Ağustos olan Çiğdem Bayraktar Ör, eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. İyi Kitap'ta Genel Yayın Yönetmeni olan Ör, 7 Şubat 2004 tarihinde evlendi. İngilizce ve Osmanlıca dillerine hakim olanÇiğdem Bayraktar Ör edebiyat alanında çok sayıda kitap kaleme almıştır.

Çıkarmış olduğu 'Biz Kimiz? Ne Mutlu Türküm Diyene!' adlı kitabıyla büyük ilgi görmüş ve okurlarının sevgisini kazanmıştır. Yazarın kitapları İyi Kitap yayınevi tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur.



ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR KİTAPLARI

Biz Kimiz? Ne Mutlu Türküm Diyene!

Zoraki Demokrasi

Sevgili

Staj

Sonrasız

Sör Siyonist

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİNE KATILAN KİŞİLER

Muharrem İnce'nin açıkladığı kişiler şu şekilde:

Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)

Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)

Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)

Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)

Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)

Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)

Aykut Demiray (Bankacı)

Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)

Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)

Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)

Burak Hasar ( Diş hekimi)

Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)

Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)

Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)

Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)

Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)

Hüseyin Baranel (Turizmci)

Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)

İlhan Düz Yürek (Yönetici)

İlkay Yıldırım (Ekonomist)

İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)

Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)

Mert Ünlü (İhracatçı)

Meryem Şengül Kala (Gazeteci)

Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)

Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)

Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)

Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)

Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)

Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)

Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)

Sibel Aracı (Psikiyatrist)

Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)

Yağız Elver ( Akademisyen)

Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)