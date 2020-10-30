Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan Cüneyt Oğuz Kimdir?

Muharrem İnce, 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından adaylığını koymuştu. Muharrem İnce, kısa süre önce siyasi uyuşmazlıklar sebebiyle kendisini partisinden soyutlayarak yeni bir hareket başlatacağını açıklamıştı. Projede yer alan isimlerden bugüne dek hiç söz etmeyen İnce, yaptığı basın açıklamasında ilk kez bu isimleri açıkladı. Memleket Hareketi'nde yer alan Cüneyt Oğuz Kimdir? İşte haberin detayları.

CÜNEYT OĞUZ KİMDİR?

1971 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Evli ve 9 yaşında bir evlada sahip olan Oğuz, ilkokul, ortaokul ve üniversite eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra, İngiltere’ye giderek yüksek lisans eğitimi aldı. Sonrasında Londra’da yatırım bankacılığı üzerine görev yaptı. Ayrıca serbest ticaret alanında da çalıştı. 17 yıl sonra ülkeye dönen Oğuz, 2014 senesinde İzmir’e döndü. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe halen görev yapmaktadır. 2 yıldır CHP İzmir İl başkanlığında Ekonomi ve Sosyal Politikalardan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmakta. 8 Şubat’ta yapılmış olan İl kongresinde İl Başkan Adaylığını koymuştur.