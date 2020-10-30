Muharrem İnce'nin memleket hareketinde yer alan Erkin Şahinöz kimdir, kaç yaşında? sorusu sıkça internetten bakılıyor. Erkin Şahinöz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için biz de haberimizde bu konuyu detaylarıyla yer verdik.

ERKİN ŞAHİNÖZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

01.01.1977 İstanbul doğumlu olan Erkin Şahinöz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği’nde tamamlamıştır. ABD’de University of Nebraska’da burslu olarak önce MBA yapmış sonra da aynı üniversitede ekonomi üzerine yüksek eğitimini tamamlamıştır.

Şahinöz, 2002 yılında Nebraska eyaletinin en başarılı genç iş adamı ödülüne layık görülmüştür. Profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında Araştırma Asistanı olarak başlamış, 2000-2002 yılları arasında ABD’nin ulusal danışmanlık şirketi Business Development Center’da bankalardan reel sektöre çok farklı sektör ve işkollarındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır. Danışmanlık yaptığı firmalar arasında First National Bank of Omaha, Oberon Entertainment Properties , American Title, Ashley Furniture ve Ryan Enterprises bulunmaktadır.

2002 yılında ABD Merkez Bankası (FED) tarafından ekonomist olarak transfer edilmiştir. Opsiyonları kullanarak geliştirdiği, merkez bankalarının faiz değişikliklerini tahmin eden finansal model ile terfi almış ve FED’e Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atanmıştır.

2007 yılında Türkiye’ye dönmüş ve Yurtiçi Kargo’yu da bünyesinde barındıran Arıkanlı Holding’te Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme bölümünü kurmuştur. 2009 yılında Avusturya’nın en büyük bankası Erste Bank’ın Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. Türkiye operasyonlarını sıfırdan kurarak Türkiye’de yatırımı olan yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara brokerage/yatırım bankacılığı hizmeti vermiştir. Birçok firmanın kurumsal finansman, halka arz süreçlerini yönetmiştir.

Şahinöz, Dünya Gazetesi başta olmak üzere birçok ulusal dergi ve gazetede köşe yazarlığı yapıyor. Ayrıca NTV, CNN Türk, TRT Haber, TGRT gibi TV. kanallarında düzenli olarak ekonomi ve piyasa yorumculuğu yapıyor. Ayrıca Eylül 2018’den beri Ekoparazit programını yapmaktadır.

Reel sektörde birçok firmaya risk yönetimi, verimlilik, strateji geliştirme ve finans alanlarında danışmanlık hizmeti veren Erkin Şahinöz ayrıca birkaç firmada bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini icra ediyor. Aynı zamanda bankalara ve reel sektör firmalarına çok çeşitli alanlarda eğitimler veriyor ve danışmanlık hizmeti sağlıyor.

ÖDÜLLERİ

ABD University of Nebraska’nın ekonomi camiasında “olağanüstü başarı örneği” olan okul mezunlarına verilen 2007 ödülüne layık görüldü. Ödül üniversite tarihinde ilk defa bir Türk’e layık görüldü. Ayrıca 2002 yılında Nebraska eyaletinin en başarılı genç iş adamı ödülüne layık görüldü.

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİNE KATILAN KİŞİLER

Muharrem İnce'nin açıkladığı kişiler şu şekilde:

Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)

Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)

Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)

Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)

Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)

Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)

Aykut Demiray (Bankacı)

Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)

Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)

Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)

Burak Hasar ( Diş hekimi)

Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)

Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)

Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)

Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)

Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)

Hüseyin Baranel (Turizmci)

Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)

İlhan Düz Yürek (Yönetici)

İlkay Yıldırım (Ekonomist)

İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)

Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)

Mert Ünlü (İhracatçı)

Meryem Şengül Kala (Gazeteci)

Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)

Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)

Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)

Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)

Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)

Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)

Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)

Sibel Aracı (Psikiyatrist)

Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)

Yağız Elver ( Akademisyen)

Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)