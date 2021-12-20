Habertürk'te uzun yıllardır görev yapan aynı zamanda Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi olan Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportaj esnasında telefonunda sorun yaşanınca İHA kameramanı Ahmet Demir araya girerek yardımcı olmak istedi. Ancak o esnada Sarıkaya, beklenmedik bir tepki göstererek Demir'e tokat attı. Söz konusu anların ortaya çıkmasının ardından Muharrem Sarıkaya bir özür mesajı yayımladı. Söz konusu olayın ardından vatandaşlar da Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Neden istifa etti? sorularına yanıt arıyor.

MUHARREM SARIKAYA HABERTÜRK'TEN KOVULDU MU?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında reji ile bağlantı kurduğu telefonunda yaşanan sorunu çözmek isteyen İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attı. Habertürk'ten konuya ilişkin yapılan özür açıklamasında," Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

Muharrem Sarıkaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullandı.

MUHARREM SARIKAYA İSTİFA ETTİ Mİ? NEDEN İSTİFA ETTİ?

Muharrem Sarıkaya, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında reji ile bağlantı kurduğu telefonunda yaşanan sorunu çözmek isteyen İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması olayının kamuoyuna yansıması sonrası gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.