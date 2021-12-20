2022 Biruni Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207650944Diyaliz ne demek, TDK'ya göre Diyaliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Partneri İlhan Şen'e doğum günü sürprizi yapan Burcu Özberk'ten ikiliyi yakıştıranları üzecek haber! Serkay Tütüncü'yle partide yakınlaştı!Astralog Dinçer Güner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Astrolog Dinçer Güner'in küfür videosuMuharrem Sarıkaya Habertürk'ten kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Neden istifa etti?Son dakika! İHA kameramanına tokat atan Muaharrem Sarıkaya Habertük'teki görevinden istifa etti!2022 Biruni Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610196Muharrem Sarıkaya'nın tokadına tepkisiz kalan Fatma Şahin'den ilk açıklama geldi! "Tepki vermemem, tepki duymadığım anlamına gelmez"TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Simone Kaslowski biyografisiSurvivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 yayın tarihi
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Neden istifa etti?

Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Neden istifa etti?

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportajda İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Söz konusu olay sonrası Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Neden istifa etti? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Neden istifa etti?

Habertürk'te uzun yıllardır görev yapan aynı zamanda  Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi  olan Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportaj esnasında telefonunda sorun yaşanınca İHA kameramanı Ahmet Demir araya girerek yardımcı olmak istedi. Ancak o esnada Sarıkaya, beklenmedik bir tepki göstererek Demir'e tokat attı. Söz konusu anların ortaya çıkmasının ardından Muharrem Sarıkaya bir özür mesajı yayımladı. Söz konusu olayın ardından vatandaşlar da Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Neden istifa etti? sorularına yanıt arıyor. 

 

MUHARREM SARIKAYA HABERTÜRK'TEN KOVULDU MU?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında reji ile bağlantı kurduğu telefonunda yaşanan sorunu çözmek isteyen İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attı. Habertürk'ten konuya ilişkin yapılan özür açıklamasında," Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

1410622.jpg

Muharrem Sarıkaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. 

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan  mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullandı. 

sarikaya-bwog-cover.jpg

MUHARREM SARIKAYA İSTİFA ETTİ Mİ? NEDEN İSTİFA ETTİ?

Muharrem Sarıkaya, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında reji ile bağlantı kurduğu telefonunda yaşanan sorunu çözmek isteyen İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması olayının kamuoyuna yansıması sonrası gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. 

Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Neden istifa etti?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT