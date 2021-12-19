Habertürk yazarlarından Muharrem Sarıkaya'nın sosyal medyaya sızdırılan görüntüsünde bir ses teknikerini tokatladığı görülüyor. Sarıka'nın davranışı tepki çekti. Yaşanan bu tatsız olayın ardından Muharrem Sarıkaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Muharrem Sarıkaya tokat videosu sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Muharrem Sarıkaya 1961'de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteci ve yazardır.

Haber türk gazetesi Ankara Temsilcisidir.

Haber türk gazetesinden önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışmış, son yıllarını Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği ve ardından yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.

18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Haber türk gazetesi, Habertürk TV ve Habertürk internet sitesinin Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.

MUHARREM SARIKAYA TOKAT VİDEOSU

Habertürk ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz, sakin ve güler yüzlü yazar Muharrem Sarıkaya'nın bilinmeyen gaddarlığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Sarıkaya'nın, bir ses teknikerine tokat attığı ve çalışan emekçiyi hırpaladığı görüldü. Ünlü yazarın çalışana sergilediği bu tavır karşısında sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı.

Kamera arkası emekçisine sergilediği kaba davranış sebebiyle, sosyal medyada ağır linç edilen Muharrem Sarıkaya'yı, Habertürk izleyicileri artık ekranlarda görmek istemiyor. Genç çalışana uyguladığı şiddetin affedilebilir olmadığını savunan sosyal medya kullanıcıları, sızdırılan videonun altına kanalı etiketleyerek, yazar hakkında şikayette bulundular.

Olay sonrası büyük tepki toplayan Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında özür dileyen Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem SARIKAYA"