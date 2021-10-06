Muhassasat ne demek, TDK'ya göre Muhassasat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhassasat ne demek? Muhassasat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhassasat kelimesi. Peki muhassasat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhassasat nedir, muhassasat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muhassasat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muhassasat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUHASSASAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhassasat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhassasat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhassasat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimseye maaş, tayın vb. olarak verilmiş şeyler

- Devlet bütçesinde devlet kuruluşları için ayrılmış paralar, ödenekler

