Koronavirüs salgını ülkemizde vaka sayıları artıyor. Salgına yakalanan kişiler arasında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in özel bir hastanede tedavi sürüyor. Tedavisinin ilk günlerinde durumu iyi olan Böcek'in sağlık durumu zamanla ciddileşti. Böcek'in son durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Korona mı oldu? Öldü mü? Son durumu nasıl? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

MUHİTTİN BÖCEK KORONA MI OLDU?

7 Ağustos günü Antalya'nın Alanya ilçesine çalışma ziyaretinde bulunan Muhittin Böcek, burada partililerle görüşmüş, muhtarlarla toplantı yapan ve belediyeyi ziyaret etmişti.Daha sonra Başkan Böcek'te, bir süre sonra boğaz ağrısı şikayeti başladı. Şikayetleri üzerine 15 Ağustos'ta özel bir hastaneye giden Böcek'in yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucu 17 Ağustos'ta pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını duyuran Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL? SON DURUMU NASIL?

Böcek'in sağlık durumuna ilişkin olarak konuşan Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Opr. Dr. Özgün Güngör,"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır” açıklamasında bulundu.

ÖLDÜ MÜ?

Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören Böcek'in durumu dün akşam saatlerinde kötüleşti. Astımı bulunan Böcek'in akciğerlerinin öksürükten dolayı yırtılma olmasından dolayı tedbir amaçlı uyutuldu. Solunum cihazına bağlanan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedildi. Özel hastanedeki doktorlara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden gelen uzman ekipler de destek veriyor.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesindan 'Kamuoyuna duyuru' adı altında yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup, tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE KILIÇDAROĞLU DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALIYOR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi aldığı belirtildi.