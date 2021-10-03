Mühre ne demek, TDK'ya göre Mühre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mühre ne demek? Mühre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mühre kelimesi. Peki mühre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mühre nedir, mühre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mühre kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mühre kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜHRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mühre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mühre kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre mühre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Her tür yuvarlak şey, küçük top

- Cam boncuk

- Kâğıda yumuşaklık, parlaklık ve düzlük vermek için kullanılan camdan araç

- Deniz böceği kabuğu

- Demirci çekici

- Yılanın başında bulunan taca benzer çıkıntı

- Bazı av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş



MÜHRE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gökten çekilirken / Ördekleri çeker mühre

