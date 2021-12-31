Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü ne zaman, ne zaman doğdu? | Muhsin Yazıcıoğlu'nun biyografisi

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yılında Kahramanmaraş'ta helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş, siyaset dünyasını ve sevenlerini adeta yasa boğmuştu. "İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok." diyen Yazıcıoğlu'nun hakkında "Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü ne zaman, ne zaman doğdu?" soru başlıkları merak konusu oldu. İşte, Muhsin Yazıcıoğlu'nun biyografisi...

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN, NE ZAMAN DOĞDU? | MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ

Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin son çocuğu olarak Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde dünyaya gelen Yazıcıoğlu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini kazandı. Lisans eğitimini başarıyla bitiren Yazıcıoğlu, Gülefer Yazıcıoğlu ile hayatlarını birleştirdi. Bu evlilikten Firuze ve Furkan adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Siyasete atılan Yazıcıoğlu, 1980 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisinde genel başkan müşavirliği yaptı. 12 Eylül 1980'den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılandı. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı.

Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de "içinde bulunduğu partinin siyasî anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle beş milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP'den ayrıldı.[kaynak belirtilmeli] 29 Ocak 1993'te, MÇP'den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik Partisini (BBP) kurdu ve partinin genel başkanı oldu.

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. dönem Sivas milletvekili olarak yeniden TBMM'ye giren Yazıcıoğlu, 28 Şubat 1996 yılında ANAP'tan istifa ederek, Büyük Birlik Partisi'ne döndü.

8 Ekim 2000 tarihindeki 4., 20 Temmuz 2003 tarihli 5. ve 30 Nisan 2006 tarihli 6. Olağan ve 15 Nisan 2007 tarihli 2. Olağanüstü Büyük Kurultaylarda yeniden genel başkan seçildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP genel başkanlığına tekrar seçildi.

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'da yerel seçimler için memleketin birçok köşesine giderek mitingler yapıyordu. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde gerçekleştirdiği mitingin ardından ekonomik zorluklara rağmen kiralanan helikopterle Yozgat'ın Yerköy ilesine gitmek için helikoptere bindi. Yazıcıoğlu'nun içindeki helikopter 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalına düştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 6 kişi vefat etti.