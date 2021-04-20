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Muhtar öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla, köydeki muhtaç ailelere ev yapılıyor

Düzce Yenitaşköprü Köyü'nde yardıma muhtaç ailelere, muhtar öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında, ev yapılıyor

Muhtar öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla, köydeki muhtaç ailelere ev yapılıyor

Düzce merkeze bağlı Yenitaşköprü Köyü'nde muhtar Hüseyin Gür öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, seferber olarak köylerinde yaşayan ve yardıma muhtaç olan bir aileye ev yapıldı. Eski evde yaşayan ailenin evini yıkan muhtar ve köylüler, evin bulunduğu araziye yeni baştan ev yaptılar. Mutfak dolaplarından, duşa kabinlerine kadar evin bütün tefrişatını da yapan köylüler, ailenin mutluluğuna vesile oldu. Ayrıca köylüler, kampanya kapsamında köyde yaşayan bir başka yardıma muhtaç ailenin de eski evini yeniden yapacak.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden muhtar Hüseyin Gür, "Köyümüzde bulunan bir ihtiyaçlı ailemizin yeni evini yaptık ve ikinci ailemizin ev yapımına başlıyoruz inşallah. Köyümüz halkına kenetlenmenin bir olmanın nasıl güzel eserler üretebileceğini gösterdikleri için camilerimiz derneklerine, Yenitaşköprü Sosyal Yardımlaşma Derneğimize, muhtarlık heyetimize, köyümüz okulları öğretmenlerine, gösterdikleri üstün çabaları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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