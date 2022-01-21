Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahimi Okan Yalabık kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Ezgi Ayvalı ile ilk kez bir arada görüntülendi! İşte o kareler...
İlk kez Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Pargalı İbrahim Paşa olarak Türkiye'nin tanıdığı, Son olarak ise Hekimoğlu dizisinde oynayan Okan Yalabık, dört yıldır birlikte olduğu kendi gibi oyuncu olan Ezgi Ayvalı'yla ilk kez objektiflere takıldı. İşte Yalabık'ın kendisinden 11 yaş küçük oyuncu sevgilisi...
Dört yıldır birlikte olan Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı, ilk kez Etiler'de bir arada görüntülendi.
Bir mekanda baş başa yemek yiyen oyuncular, gazeteciler ile karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.
"MUTLUYUZ"
43 yaşındaki oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi. Ezgi Ayvalı ise "Mutluyuz" dedi. Tiyatro oyunuyla sahnelere döneceğini belirten Okan Yalabık, "Şubat ayının sonunda başlayacak, koronavirüs yüzünden ara vermiştik" dedi.
"BU SENE YAYINLANACAK"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, "Geçtiğimiz yaz bir film yaptım. Dijital bir platform için bir iş çektik, bu sene yayınlanacak" ifadelerini kullandı. Oyunculuğun yanı sıra yazar olan Ayvalı ve sevgilisi Yalabık, mütevazı araçlarına binerek, Etiler'den ayrıldı.
1990 doğumlu olan Ezgi Ayvalı, ilk kez 2018 yılında Okan Yalabık ile yan yana olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve altına “Sevmek, ne uzun kelime” sözlerini yazmıştı.