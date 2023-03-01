Mühürlü kumarhaneyi yeniden açan işletmeye baskın!

İzmir Bornova ilçesi Yaka Mahallesi'nde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen işletme tekrar sahibi tarafından mühür bozularak açılması sonucu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın yapılarak tekrar mühürlendi.

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Mühürlü kumarhaneyi yeniden açan işletmeye baskın!

İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce de kumar oynatıldığı için baskın yapılan ve mühürlenen işletmede, mührün bozularak kumar oynatıldığı belirlendi. İşletmeye yapılan baskında 61 kişi suçüstü yakalanırken, işletme sahibi gözaltına alındı.

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KUMAR OYNANAN MATERYALLERE EL KOYULDU

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka Mahallesi'nde yapılan kontrol sırasında işletme içerisinde kumar (tombala) oynatıldığını belirledi. 28 Şubat akşamı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatlarıyla, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda 61 şahıs kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 247 bin 355 TL idari para cezası uygulanırken, işletmenin daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği, mührün bozulup yeniden içeride kumar oynatıldığı ortaya çıktı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, işletme yeniden mühürlendi.

2 yoklama kaçağı ve işletme sahibi gözaltında

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Öte yandan yapılan kimlik sorgulamalarında, yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen 2 kişi ve işletme sahibi U.C. gözaltına alındı. İşletme sahibi hakkında başlatılan adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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