Bilginin daha çok keşif ve ilham yoluyla elde edilebileceğine inanan ünlü islam düşünürü Muhyiddin İbni Arabi'nin kitaplarında bahsettiği kehanetler günümüzde merak konusu haline geldi.

Buna göre merak edenler Muhyiddin İbni Arabi kehanetleri nelerdir? 2021’de Neler Olacak? gibi sorular sormaktadır. İşte Muhyiddin İbni Arabi'nin tüm kehanetleri...

MUHYİDDİN İBNİ ARABİ KEHANETLERİ NELERDİR? 2021’DE NELER OLACAK?

Saatlerin Hazinesi kitabında ilk önce 2019 ve 2020 yılında neler olacağını kaleme alıyor. Arabi 2019 yılında ateşli veya veba gibi hastalıkların çoğalacağını söylüyor. Bununla birlikte bir çekirge istilasını da anlatıyordu.

Kitapta dikkat çeken nokta ise nokta atışı yıl vermek yerine bir döngüden bahsetmesidir. Arabi hicri yıl başlarına göre döngüler üzerinden kehanetlerini sıralamakta ve işaret ettiği döngüler bu kitabın Türkçe çevirisinde özellikle 2019, 2020 ve 2021’i işaret ediyor.

2020 yılının kuralık, az yağış ve pahalılık senesi olacağına işaret ediyor. 2020 yılında ortaya çıkan kuraklık sebebiyle tüm Türkiye’de belediyelerin, bakanlıkların su tasarrufuna, kuraklığa işaret ettiği duyurular dikkat çekiyor.

Kitapta bir diğer atıf da 2020 yılında yer sallantıları için yapılmıştı. İzmir depreminin yaşanması da oldukça dikkat çekici bir hal almaktadır.

2021 yılı için yapılan kehanetlerde hicri yılbaşının salı gününe denk gelmesi durumunda batı ülkelerinde kargaşaların arttığı görülüyor. 2020 yılında Fransa’da başlayan olayların, Kehanete göre İtalya’daki pandemi protestolarının giderek artması ile batı dünyasında büyük bir kargaşa ortamının olması bekleniyor.

2021 yılında da pahalılığa dikkat çekiliyor. 2020 yılında ise devletler yüklü miktarda karşılıksız para basmışlardı.

2021 yılında ölümlerin artacağını söylemiştir. Aynı zamanda insanlara korku hakim olacak, memlekette kargaşalar artacak ve İnsanların tüm olaylardan sonra yorgun ve bitkin olacağı kehanet ediliyor.

Yine 2021 yılında bilimde bazı gelişmelerin yaşanacağı Saatlerin Hazinesi kitabında anlatılıyor. Aşı çalışmaları buna örnek olarak gösteriliyor.

2021 yılı için İslam devletlerine de dikkat çekiyor. İslam devletlerinin bir araya gelmesiyle dünya gücü olunacağı ve batı devletlerine karşı bir üstünlük sağlanacağı belirtildi.

Her alanda gelişme olarak önde olunacağı kehanetinde bulunuldu. Ancak özellikle 2009 yılından bu yana Ortadoğu ve diğer coğrafyalardaki İslam Devletleri kargaşa halinde ve batılılar bu iç ayaklanmaları önlemeye çalışıyor.

Zorlu geçen 2021 yılının sonuna doğru insanların rahatlayacağına işaret ediliyor.