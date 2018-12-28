Müjdat Gezen adli kontrol kararına itiraz etti: Kaldırılmasını istiyorum Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.

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