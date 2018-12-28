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  3. Müjdat Gezen adli kontrol kararına itiraz etti: Kaldırılmasını istiyorum

Müjdat Gezen adli kontrol kararına itiraz etti: Kaldırılmasını istiyorum

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.

Müjdat Gezen adli kontrol kararına itiraz etti: Kaldırılmasını istiyorum

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.

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