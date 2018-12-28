Müjdat Gezen adli kontrol kararına itiraz etti: Kaldırılmasını istiyorum
Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.
Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.
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