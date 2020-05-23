Müjde! “Elif ile Alp” bayramda da çocuklarla birlikte olmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, psikososyal destek hizmetleri kapsamında korona virüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik desteklerine devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs sürecinde hizmetlerine bir yenisini daha eklemiş ve salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığı artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri seviyesinde "Elif ve Alp" karakterlerini içeren "Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı" yayımlamıştı. Kitap serisinin "Benzetme Oyunu" başlıklı ikinci bölümü de bayram günlerinde keyifli vakit geçirmeleri için ebeveynlerin ve çocukların beğenisine sunuldu.

"Elif ile Alp" korona virüs salgını döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Olağandışı durumlarda çocuklar korku, kaygı gibi duygularını direk kendi üzerlerinden değil de hikâyelerdeki karakterler üzerinden ifade etmeleri onlar için, yaşanılanları anlamalarını kolaylaştırıyor. Bu doğrultuda "okul öncesi ve ilkokul" seviyesi için hazırlanan "Benzetme Oyunu" temalı ikinci kitapçık Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasında yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Psikososyal destek kılavuzlarımız, 7/24 anlık destek sunduğumuz Psikososyal Destek Hattımız, etkinlik kitaplarımız ve mobil uygulamamızla ebeveynlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizin yanındayız" diyerek düşüncelerini aktardı. Selçuk, "Tüm çalışmalarımızı yeni içeriklerle geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi de "Elif ve Alp" karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitabımızın ikincisini bayramda aile bireriyle bir arada ev ortamında deneyimleyerek, yaşayarak ve öğrenerek keyifle vakit geçirmeleri için yayımlıyoruz. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın Bayramlarını kutluyorum. Tüm imkânlarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.