Müjde! Kar topu oynamayan il kalmayacak! Kar kahini Kerem Ökten duyurdu, günü bile belli!

Soğuk kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte, birçok ilde hayat durdu. Kimisinin okulunda eğitime ara verilirken, kimisi yollarda mahsur kaldı. Olumsuz şartların yanı sıra, şiddetiyle gelmeyen, insanı mutlu eden kar yağışlarını vatandaşlar dört gözle bekliyor. Son olarak, "Kar kahini" olarak bilinen meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabında paylaştığı modellerle, takipçisini heyecanlandırdı.

"KAR TOPU OYNAMAYAN KALMAYACAK"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, kar yağış tahminleriyle özellikle Twitter'da çok meşhur. Yaklaşık 100 bin takipçiye yakın listesi bulunan Ökten, gece gündüz takipçileri için modelleri yorumlamaya devam ediyor. Son olarak Ökten, İstanbul'da kar yağacak demiş, saati saatine uyan yağış tahmininin ardından takipçileri ona "Kar kahini" demişti.

Yine tahminlerinde yanılmayacak olan Ökten, vatandaşı sevince boğacak bir model yorumu paylaştı. Ökten, "Yarın akşam yağış çok kuvvetli. Görsel şölen de yaratacak. İzlemesi zevkli olacak. İri iri lapa. Tıpkı 2 Şubat 2010 gibi..."," Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı tüm İç Anadolu bembeyaz olacak. Herkes Pazar günü kartopu oynayacak, kardan adam yapacak..." ifadelerine yer vererek, vatandaşı tedbirli olmaları konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.