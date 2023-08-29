Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..

Pendik Belediyesinden üniversite öğrencilerine ödül yağmaya devam ediyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından verilen ödül ise öğrencilerin büyük bir sevinç yaşamasına neden oldu. Cin, üniversiteyi kazanan öğrencilere tam 5.000 TL ödül verileceğini açıkladı.

Her yıl birbirinden farklı ödüller ile karşımıza çıkan Pendik Belediyesi, bu yılda öğrencilere nakit ödül vereceğini açıkladı. Özellikle ilçeden üniversite kazanan öğrencilere verilen bu destek tüm halkı mutlu etmeye yetti. Konuyla ilgili detayları ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin Açıkladı.

Pendik Belediyesi Öğrencilere 5.000 TL Ödül veriyor. İşte Şartları..

Öğrencilere ödüllerin belirli şartlara göre dağıtılacağını açıklayan Ahmet Cin, bu şartlarında çok kolay bir şekilde yerine getirilebileceğini açıkladı. İşte ödül için gereken o şartlar:

İkametgah adresinin son 3 ayda Pendik’te bulunması

Örgün eğitimin kazanılmış olması (devlet veya vakıf fark etmeksizin)

İlk defa 2023 yılında üniversiteye yerleşmiş olması

Açık öğretim okuyan, dikey veya yatay geçiş yapan ve uzaktan öğrenim gören öğrencilerin ise başvuruları geçersiz sayılıyor.

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Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

ÖSYM sonuç yerleştirme belgesi

Öğrenci belgesi

Tarihçeli yerleşim yeri belgesi

E – devlet üzerinden de alınabilen bu belgelerin online olarak belediyenin sayfasına yüklenmesi gerekmektedir. Sizler de başvuru yapmak isterseniz eğer buraya tıklayabilirsiniz.