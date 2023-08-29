Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..

Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi. Öğrencilere Verilecek olan Ödül sonunda açıklandı. Başkan tarafından açıklanan..

YAYINLAMA
Google News
Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..

Pendik Belediyesinden üniversite öğrencilerine ödül yağmaya devam ediyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından verilen ödül ise öğrencilerin büyük bir sevinç yaşamasına neden oldu. Cin, üniversiteyi kazanan öğrencilere tam 5.000 TL ödül verileceğini açıkladı.

pendik-belediyesinden-ogrencilere-mujde.jpg

Her yıl birbirinden farklı ödüller ile karşımıza çıkan Pendik Belediyesi, bu yılda öğrencilere nakit ödül vereceğini açıkladı. Özellikle ilçeden üniversite kazanan öğrencilere verilen bu destek tüm halkı mutlu etmeye yetti. Konuyla ilgili detayları ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin Açıkladı.

Pendik Belediyesi Öğrencilere 5.000 TL Ödül veriyor. İşte Şartları..

Öğrencilere ödüllerin belirli şartlara göre dağıtılacağını açıklayan Ahmet Cin, bu şartlarında çok kolay bir şekilde yerine getirilebileceğini açıkladı. İşte ödül için gereken o şartlar:

  • İkametgah adresinin son 3 ayda Pendik’te bulunması
  • Örgün eğitimin kazanılmış olması (devlet veya vakıf fark etmeksizin)
  • İlk defa 2023 yılında üniversiteye yerleşmiş olması

Açık öğretim okuyan, dikey veya yatay geçiş yapan ve uzaktan öğrenim gören öğrencilerin ise başvuruları geçersiz sayılıyor.

rencilere-burs.jpg

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

  • ÖSYM sonuç yerleştirme belgesi
  • Öğrenci belgesi
  • Tarihçeli yerleşim yeri belgesi

E – devlet üzerinden de alınabilen bu belgelerin online olarak belediyenin sayfasına yüklenmesi gerekmektedir. Sizler de başvuru yapmak isterseniz eğer buraya tıklayabilirsiniz.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü
74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü
Cumhurbaşkanı Beykoz’a geliyor! Erdoğan "2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu"nun açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Beykoz’a geliyor! Erdoğan "2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu"nun açılışını yapacak
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!
İBB'ye köpek soruşturması, Murat Ongun'un köpeği personelleri ısırmıştı
İBB'ye köpek soruşturması, Murat Ongun'un köpeği personelleri ısırmıştı
Son Haberler
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..
Müjde! Pendik Belediyesinden Kritik Açıklama Geldi! Öğrencilere Verilecek olan Ödül..
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!
Orman yangınına müdahale ederken dumandan zehirlenen memur kurtarılamadı!
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!
Altınordu'da 'kıskançlık' cinayeti! Eski eşini kafasına vura vura katletti!
Ardahan’da hortum felaketi! Evlerin çatıları yerle bir oldu!
Ardahan’da hortum felaketi! Evlerin çatıları yerle bir oldu!
Robot Sofia kimsenin beklemediği yorumu yaptı! Kılıçdaroğlu için verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu!
Robot Sofia kimsenin beklemediği yorumu yaptı! Kılıçdaroğlu için verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu!
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Damat şaştı kaldı! Tır şoförü damada düğününde arkadaşları bakın ne hediye etti
Damat şaştı kaldı! Tır şoförü damada düğününde arkadaşları bakın ne hediye etti
Tekirdağ'da şaşkınlık veren görüntü! İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü
Tekirdağ'da şaşkınlık veren görüntü! İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.