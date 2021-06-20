Oynadığı dizilerle adından söz ettiren güzel oyuncu Müjde Uzman bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün paylaşılan fotoğrafla adı aşk iddialarına karışması sonucunda takipçileri bu iddiaların gerçeklik payını merak ediyor. Müjde Uzman'ın sevgilisi kim? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

MÜJDE UZMAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Geçtiğimiz gün 37 yaşındaki Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından Müjde Uzman ile arabada çekildiği kareyi takipçileri ile 'Güneşin doğuşu batışından farksız' notuyla paylaştı.

Ünlü YouTuber'ın bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken ikilinin arasında ne olduğu merak konusu oldu.

Aynı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" notunu ekledi. Çiftin pozunu gören takipçileri ise ikilinin sevgili olabileceği yorumlarında bulunurken henüz iki ünlü isimden de açıklama gelmedi.

Oğuzhan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında?

Oğuzhan Uğur 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı videolarla kendisine kitle edinen Uğur, 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan 'Ağır Abi' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı.

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