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  3. Müjdeli haberi Bakan Yanık verdi! "Hazırlıklar tamamlandı, vatandaşlara doğalgaz desteği verilecek"

Müjdeli haberi Bakan Yanık verdi! "Hazırlıklar tamamlandı, vatandaşlara doğalgaz desteği verilecek"

İhtiyaç sahiplerine kömür desteğinin yanında doğal gaz desteği de geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımına ilişkin açıklamasında "Hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı." ifadelerini kullandı.

Müjdeli haberi Bakan Yanık verdi! "Hazırlıklar tamamlandı, vatandaşlara doğalgaz desteği verilecek"

İhtiyaç sahipleri için doğal gaz yardımı hazırlıkları tamamlandı.

İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma yardımının genişlemesiyle ilgili açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı. Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada "Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğal gaz desteğiyle sürdüreceğiz." dedi.

Müjdeli haberi Bakan Yanık verdi! Hazırlıklar tamamlandı, vatandaşlara doğal gaz desteği verilecek

DOĞAL GAZ YARDIMI VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın 21 Nisan 2021 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığını anımsattı.

Bu tarihten sonraki 8 aylık sürecin, Covid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yanık, "Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi." dedi.

Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Müjdeli haberi Bakan Yanık verdi! Hazırlıklar tamamlandı, vatandaşlara doğal gaz desteği verilecek

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."

Müjdeli haberi Bakan Yanık verdi! Hazırlıklar tamamlandı, vatandaşlara doğal gaz desteği verilecek​​​​​​​

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

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