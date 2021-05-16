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Müjdeyi Twitter'dan verdi! Cem Yılmaz'dan yeni film sözü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz kişisel Twitter hesabından gündem yaratan açıklamalarda bulundu. 2006 yılında vizyona giren "Hokkabaz" filmine ilişkin açıklama yapan Yılmaz, "2022 de bir İskender hikayesi daha yapacağım" dedi.

Müjdeyi Twitter'dan verdi! Cem Yılmaz'dan yeni film sözü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından hayranlarına müjdeyi verdi. 2006 yılında vizyona giren "Hokkabaz" filminin afişini paylaşan Yılmaz, 2022 yılında bir hikaye daha yapacağını ifade ederek yeni filmin sözünü duyurmuş oldu.

"2022'de BİR İSKENDER HİKAYESİ DAHA YAPACAĞIM"

Söz konusu gönderide Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Bundan tam 15 yıl önce yaptığımız bu güzel film bugün televizyondaymış. Çok güzel mesajlar aldım Herkese teşekkür ederim, benim kendi hikayemdir. 2022'de bir İskender hikayesi daha yapacağım." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın 'İskender' karakterine hayat verdiği 'Hokkabaz' filminin oyuncu kadrosunda; Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Tuncer Salman, Gürgen Öz, Caner Alkaya ve Şennur Kaya gibi ünlü isimler yer almıştı.

Müjdeyi Twitter dan verdi Cem Yılmaz dan yeni film sözü

"HOKKABAZ" FİLMİNİN KONUSU

İskender küçüklüğünden beri sihirli şeylere ilgi duymuştur. Bu sebeple ısrarla kendisinin sihirbaz olduğunu söyler. Ancak en yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse İskender'e inanmaz ve İskender herkes tarafından küçümsenir. Öte yandan İskender'in babası Sait bile oğlu ile gurur duymaz çünkü yaptığı şeyden hiç hoşlanmaz. 

İlerleyen süreçte İstanbul'dan kaçarak turneye çıkacak olan İskender mecbur kaldığı için babası Sait'i de götürmek zorunda kalır. Baba oğul bu turne sayesinde arasındaki buzları eritme fırsatı bulur. Ancak  daha sonra yaşanacak olaylar sayesinde durumun gidişatı tamamen değişecektir. 

CEM YILMAZ FİLMLERİ

-Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)
-Vizontele (2001)
-G.O.R.A. (2004)
-Organize İşler (2005)
-Hokkabaz (2006)
-Arı Filmi (2007)
-Canım Ailem (2008)
-A.R.O.G (2008)
-Arthur: Maltazar'ın İntikamı (2009)
-Yahşi Batı (2010)
-Av Mevsimi (2010)
-Zefir (2011)
-Arabalar 2 (2011)
-Sonra Ağlayacağım (2011)
-Magnifica Presenza (2012)
-CM101MMXI Fundamentals (2013)
-Pek Yakında (2014)
-Son Umut (2014)
-Ali Baba ve 7 Cüceler (2015)
-İftarlık Gazoz (2016)
-Zootropolis: Hayvanlar Şehri (2016)
-Deli Aşk (2017)
-Arif V 216 (2018)
-Karakomik Filmler (2019)
-Karakomik Filmler 2 (2020)

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