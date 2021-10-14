Muktezi ne demek, TDK'ya göre Muktezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muktezi ne demek? Muktezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muktezi kelimesi. Peki muktezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muktezi nedir, muktezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKTEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muktezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muktezi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muktezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerekli

