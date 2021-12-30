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  3. Mülakatta elenen KPSS birincisi Sultan Fidan Pedük kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Sultan Fidan Pedük'ün biyografisi...

Mülakatta elenen KPSS birincisi Sultan Fidan Pedük kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Sultan Fidan Pedük'ün biyografisi...

Mülakatlarda elendiğini söyleyerek sosyal medyada paylaşım yapan KPSS birinci Sultan Fidan Pedük'ün kim olduğu araştırılıyor.Mülakatta elenen KPSS birincisi Sultan Fidan Pedük kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Sultan Fidan Pedük'ün biyografisi... sorularının yanıtları haberimizde. İşte Sultan Fidan'ın biyografisi...

Mülakatta elenen KPSS birincisi Sultan Fidan Pedük kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Sultan Fidan Pedük'ün biyografisi...

KPSS birincisi olduğunu söyleyen ve mülakatlarda elenen Sultan Fidan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi. Hemen ardından "Mülakatta elenen KPSS birincisi Sultan Fidan Pedük kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soru başlıkları aratılmaya başlandı. Sultan Fidan'a dair bilgiler haberin devamında yer alıyor. İşte Sultan Fidan'ın biyografisi...

Mülakatta elenen KPSS birincisi Sultan Fidan Pedük kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Sultan Fidan Pedük'ün biyografisi...

MÜLAKATTA ELENEN KPSS BİRİNCİSİ SULTAN FİDAN PEDÜK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE SULTAN FİDAN PEDÜK'ÜN BİYOGRAFİSİ...

Sultan Fidan Pedük, öğretmen adayıdır.  KPSS'ye girip, yazılı sınavda Biyoloji'de Türkiye'de 1. olmuş. Pedük, branşında mastır yapmış ve aynı zamanda doktora öğrencisidir. Sultan Fidan Pedük hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamamaktadır. Sosyal medyadaki paylaşımıyla gündem olan Pedük'ün, "İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS' de, bölümümde 1. Oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz ?" paylaşımına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek verdi.

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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