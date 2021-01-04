Mülteci kampından modelliğe... Sudanlı model şimdilerde moda dünyasını peşinden koşturuyor
Mülteci kampından modelliğe... Sudanlı model şimdilerde moda dünyasını peşinden koşturuyor
Şimdilerde ünlü moda dergilerinin en çok aranan yüzü Sudanlı model Adut Akech'in hayat hikayesi hem üzdü hem de mücadele etmenin ne kadar etkili bir güç olduğunu gösterdi. Ailesi Güney Sudan'daki iç savaştan kaçarken annesi Adut Akech'i yolda doğurmuş. Mülteci kampında büyüyen Adut şimdilerde 20 yaşında genç bir model.