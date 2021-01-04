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  3. Mülteci kampından modelliğe... Sudanlı model şimdilerde moda dünyasını peşinden koşturuyor

Mülteci kampından modelliğe... Sudanlı model şimdilerde moda dünyasını peşinden koşturuyor

Şimdilerde ünlü moda dergilerinin en çok aranan yüzü Sudanlı model Adut Akech'in hayat hikayesi hem üzdü hem de mücadele etmenin ne kadar etkili bir güç olduğunu gösterdi. Ailesi Güney Sudan'daki iç savaştan kaçarken annesi Adut Akech'i yolda doğurmuş. Mülteci kampında büyüyen Adut şimdilerde 20 yaşında genç bir model.

Mülteci kampından modelliğe... Sudanlı model şimdilerde moda dünyasını peşinden koşturuyor 1115

Mülteci kampında ailesiyle yaşadığı süreçte kendini uzun boylu, çok utangaç ve garip bir çocuk olarak tanımlayan Sudanlı Model, yedi yaşında Avustralya'ya taşınmış ve orada İngilizce bilmediği için çok zorlanmış. 2016 yılında para kazanmak için okuldayken modellik yapmaya başlayan Adut Akech, daha o zamanlarda dikkat çekmeyi başarmış. 