Mülteci kampından modelliğe... Sudanlı model şimdilerde moda dünyasını peşinden koşturuyor

Mülteci kampında ailesiyle yaşadığı süreçte kendini uzun boylu, çok utangaç ve garip bir çocuk olarak tanımlayan Sudanlı Model, yedi yaşında Avustralya'ya taşınmış ve orada İngilizce bilmediği için çok zorlanmış. 2016 yılında para kazanmak için okuldayken modellik yapmaya başlayan Adut Akech, daha o zamanlarda dikkat çekmeyi başarmış.