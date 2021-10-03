Mümessil ne demek, TDK'ya göre Mümessil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümessil ne demek? Mümessil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümessil kelimesi. Peki mümessil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümessil nedir, mümessil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜMESSİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümessil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mümessil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mümessil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temsilci



MÜMESSİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O, yalnız devrinin değil, bütün asırlar boyunca Türk edebiyatının en kuvvetli mümessillerinden biri olmuştur.

