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Mümeyyizlik ne demek, TDK'ya göre Mümeyyizlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mümeyyizlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mümeyyizlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mümeyyizlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mümeyyizlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mümeyyizlik ne demek, TDK'ya göre Mümeyyizlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümeyyizlik ne demek? Mümeyyizlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümeyyizlik kelimesi. Peki mümeyyizlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümeyyizlik nedir, mümeyyizlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mümeyyizlik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mümeyyizlik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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MÜMEYYİZLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümeyyizlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mümeyyizlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayırtmanlık
- Mümeyyizin görevi

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