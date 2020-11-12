Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? bu soru magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Geçtiğimiz gün bir mekanda baş başa yemek yiyen ikilinin yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edilmişti.

Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana dönen Farah Zeynep Abdullah'ın kısa bir süre önce sosyal medya fenomeni ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmış ancak ikili yine iddiaları yalanlamıştı. Şimdi ise güzel oyuncunun ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İddiaların ardından aynı mekanda görülen ikilinin bu hamlesi aşk dedikodularını güçlendirdi.

Bu iddiaların ardından iki ünlüden de ışık hızında yanıt geldi ve sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamada bulundular.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Boz, “Hayatımda kimse yok” diyerek, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Abdullah ise bu iddialara hem video ile hem de Twitter üzerinden yanıt verdi.

Abdullah'ın bu paylaşımını Murat Boz da kendi hesabından paylaştı.