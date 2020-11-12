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  3. Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadıklarına iddialara yanıt geldi!

Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadıklarına iddialara yanıt geldi!

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve Aslı Enver ile yaşadıkları uzun süreli birlikteliğin ardından adı bir çok isimle anılan Murat Boz'un aşk yaşadıkları iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Konuyla ilgili ikiliden peş peşe açıklamalar geldi.

Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadıklarına iddialara yanıt geldi!

Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? bu soru magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Geçtiğimiz gün bir mekanda baş başa yemek yiyen ikilinin yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edilmişti. 

Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadıklarına iddialara yanıt geldi!

Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana dönen Farah Zeynep Abdullah'ın kısa bir süre önce sosyal medya fenomeni ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmış ancak ikili yine iddiaları yalanlamıştı. Şimdi ise güzel oyuncunun ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edildi. 

Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadıklarına iddialara yanıt geldi!

İddiaların ardından aynı mekanda görülen ikilinin bu hamlesi aşk dedikodularını güçlendirdi.

Bu iddiaların ardından iki ünlüden de ışık hızında yanıt geldi ve sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamada bulundular. 

Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadıklarına iddialara yanıt geldi!

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Boz, “Hayatımda kimse yok” diyerek, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Abdullah ise bu iddialara hem video ile hem de Twitter üzerinden yanıt verdi.

Murat Boz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadıklarına iddialara yanıt geldi!

Abdullah'ın bu paylaşımını Murat Boz da kendi hesabından paylaştı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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