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Murat Dalkılıç, sarışın güzelle yakalandı "Sadece yakın arkadaşım"

Şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün Etiler'de Sezer Çakır ile görüntülenince panik yaşadı. İkilinin panik halleri 'aralarında aşk mı var?' sorusunu akıllara getirdi.

Murat Dalkılıç, sarışın güzelle yakalandı "Sadece yakın arkadaşım"

Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açınca  Murat Dalkılıç da aşk dedikoduları ile magazin gündemine gelmeye başladı. Son olarak Dalkılıç, adının aşk dedikodularına karıştığı Sezer Çakır ile görüntülendi. Çakır muhabirleri fark ettiği ilk an panikleyerek yüzünü gizledi.

"SADECE YAKIN ARKADAŞIM"

Dalkılıç, sorular üzerine, "Sezer çok yakın arkadaşım" dedi. Öte yandan yüzünü saklayan Sezen Çakır için ise “Makyajsız olduğu için yüzünü sakladı” açıklamasında bulundu. Ancak Çakır makyajlı olduğu dikkatlerden kaçmadı. İkili, daha sonra Ulus’taki bir eve girerken görüntülendi.

Murat Dalkılıç, sarışın güzelle yakalandıMurat Dalkılıç, sarışın güzelle yakalandı

 

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