Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş çiftinden beklenmedik gelişme! Şarkıcı, romantik paylaşımıyla aşkını ilan etti!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile olan birlikteliğinin ardından uzun süre yalnız kalmıştı. Şarkıcı bu yalnızlığını eski sevgilisinin birlikte rol aldığı Sitare Akbaş ile sonlandırdı. Ünlü popçunun Hande Erçel'le Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtığı haberlerine bu zamana kadar yanıt vermedi.

İLK KEZ PAYLAŞTI

38 yaşındaki Dalkılıç 32 yaşındaki oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile geçtiğimiz günlerde lunaparka gitti. Sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Murat Dalkılıç hayranlarının şaşırmasına neden oldu.

Hız trenindeki anlarını Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı eşliğinde paylaşan Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş'a aşkını ilan etti.

DOSTÇA AYRILDILAR

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz sene ilişkilerini bitirmişti. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.