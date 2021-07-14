Merve Boluğur ile boşanmasının ardından Hande Erçel ile birliktelik yaşayan Murat Dalkılıç'ın ilişkisi kısa sürmüştü. Uzun süredir hayatında biri olmayan Dalkılıç'ın adı Sitare Akbaş ile anılmaya başlandı. Peki Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş sevgili mi? Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş birlikte mi, aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

MURAT DALKILIÇ - SİTARE AKBAŞ SEVGİLİ Mİ? MURAT DALKILIÇ VE SİTARE AKBAŞ BİRLİKTE Mİ, AŞK MI YAŞIYOR?

2017 yılında oyuncu Merve Boluğur ile olan evliliğini sonlandıran Murat Dalkılıç Hande Erçel ile olan bir barışıp bir ayrıldığı birlikteliğiyle magazin gündemine sık sık konu oluyordu. Erçel'le kısa süren ilişkisinin ardından adı kimseyle anılmayan Murat Dalkılıç hakkında ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.

Hande Erçel'in başrolünde olduğu Sen Çal Kapımı dizisinde bir dönem rol alan Sitare Akbaş'ın Murat Dalkılıç ile birlikte olduğu iddiaları gündeme oturdu.

Takvim'de yer alan habere göre önceki gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren Dalkılıç'ın, Hande Erçel'in aynı dizide rol aldığı yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı söyleniyor.

Dalkılıç'ın konserine Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını güçlendirdi.