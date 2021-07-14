Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı çıktı! Sitare Akbaş ile birlikteler!

2017 yılında Merve Boluğur ile boşanmasının ardından oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç'ın ilişkisi kısa sürmüştü. Bir süredir hayatında biri olmadığı bilinen Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

GÖZ GÖZE ŞARKI SÖYLEDİLER

Takvim'in haberine göre önceki gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren Dalkılıç, Hande Erçel'in aynı dizide rol aldığı yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı söyleniyor.

Dalkılıç'ın konserine Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını güçlendirdi.

Kısa bir süre önce ilişkiye başladıkları öğrenilen ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.