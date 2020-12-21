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  3. Murat Dalkılıç'tan aylar sonra gelen şaşırtan hamle! Hande Erçel'i sildi

Murat Dalkılıç'tan aylar sonra gelen şaşırtan hamle! Hande Erçel'i sildi

Evlilik kararı almaları beklenirken 3 yıllık ilişkilerini sonlandıran Hande Erçel ve Murat Dalkılıç cephesinden yeni hamle geldi. Dalkılıç, güzel oyuncuyu Instagram’da takipten çıkardı.

Murat Dalkılıç'tan aylar sonra gelen şaşırtan hamle! Hande Erçel'i sildi

Evlilik müjdesini vermeleri beklenirken ani bir kararla ayrıldıklarını açıklayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç cephesinden yeni bir gelişme yaşandı.

Murat Dalkılıç'tan aylar sonra gelen şaşırtan hamle! Hande Erçel'i sildi

Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftten Dalkılıç'ın son hamlesi akılları karıştırdı.

Murat Dalkılıç'tan aylar sonra gelen şaşırtan hamle! Hande Erçel'i sildi

Ünlü şarkıcı, aylar sonra sessiz sedasız eski aşkı Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ise oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.

Murat Dalkılıç'tan aylar sonra gelen şaşırtan hamle! Hande Erçel'i sildi

Murat Dalkılıç, güzel oyuncudan ayrıldıktan sonra kardeşi Gamze Erçel ile görüşmeye devam etmişti. Dalkılıç'ın bu hareketi Hande Erçel'i unutamadığı yönünde yorumlanmıştı.

Murat Dalkılıç'tan aylar sonra gelen şaşırtan hamle! Hande Erçel'i sildi

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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