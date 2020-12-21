Murat Dalkılıç'tan aylar sonra gelen şaşırtan hamle! Hande Erçel'i sildi

Evlilik müjdesini vermeleri beklenirken ani bir kararla ayrıldıklarını açıklayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç cephesinden yeni bir gelişme yaşandı.

Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftten Dalkılıç'ın son hamlesi akılları karıştırdı.

Ünlü şarkıcı, aylar sonra sessiz sedasız eski aşkı Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ise oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.

Murat Dalkılıç, güzel oyuncudan ayrıldıktan sonra kardeşi Gamze Erçel ile görüşmeye devam etmişti. Dalkılıç'ın bu hareketi Hande Erçel'i unutamadığı yönünde yorumlanmıştı.