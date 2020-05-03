Murat Dilmener kimdir? Tufan Tükek sosyal medya hesabından Murat Dilmener ile ilgili acı haberi paylaştı. Tükek'in açıklamasının ardından birçok internet kullanıcısı Dilmener hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Murat Dilmener kimdir? Kaç yaşındaydı? | Murat Dilmener neden öldü? Detaylar haberimizde.

MURAT DİLMENER KİMDİR?

Murat Dilmener, İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştirmiş iç hastalıkları uzmanıdır.

Murat Dilmener, 78 yaşındaydı.

Eşi ve kardeşi de koronavirüs tedavisi gören Dilmener, İstanbul Tıp Fakültesi'nden emekliydi.

Dilmener'e 2004 yılında yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte soruşturma açılmıştı.

Profesörlerden, toplam 3 buçuk milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı.

Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımıştı. Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına karar verip dosyayı kapatmıştı.

MURAT DİLMENER NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Profesör Doktor Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tükek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum."

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Tufan Tükek'in paylaşımı