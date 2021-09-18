2003 yılından bu yana Show TV'nin kurumsal tanıtım sesi olarak görev yapan Murat Nişancalı hayatını kaybetmesi üzerine hayat ve ölüm sebebi merak edilmeye başlandı biz de bunun üzerine Murat Nişancalı kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

MURAT NİŞANCALI KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

1961 yılında doğan Murat Nişancalı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema TV eğitimi aldı. 1989 yılından itibaren sinema ve televizyon alanlarında yapımcı olarak çalışan Nişancalı, 1998 yılından itibaren çeşitli reklam tanıtım filmleri ve belgesellere sesiyle hayat verdi.

Nişancalı 2003 yılından bu yana Show TV Kurumsal Tanıtım Sesi olarak çalışıyordu.

Murat Nişancalı 60 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.