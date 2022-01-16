Murat Ongun'dan Rıdvan Dilmen ile ilgili çirkin benzetme: Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TFF. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamayı gündeme getirerek "Siyasiler futbola karışmamalıdır" dedi. Bunun üzerine Murat Ongun çirkin bir benzetmede bulundu.

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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı ağırladı. 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonrası Rıdvan Dilmen spor yorumculuğu yaptığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşadığı bir anıyı paylaşan Rıdvan Dilmen, Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor’da yönetici olduğu dönemde yaptığı açıklamayı aktardı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Trabzonspor'da yöneticilik yaptıktan sonra FETÖ'nün kanalı Samanyolu'nda spor yorumculuğu yaptığını anımsatan Dilmen, TFF. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı gündeme getirdi. İmamoğlu'nun "Fenerbahçe şike yapmıştır" dediğini aktaran Rıdvan Dilmen, siyasetçilerin futbola karışmaması gerektiğini söyledi. İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'NDAN RIDVAN DİLMEN'E İLİŞKİN ÇİRKİN BENZETME Rıdvan Dilmen'in bu açıklaması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Futbolculuk döneminde 'şeytan' lakaplı Rıdvan Dilmen için kötü bir benzetmede bulunan Ongun'un paylaşımı şu şekilde: "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı." ?Sizce cumhurbaşkanı kim olmalı?

Diğer adaylar için yorumlarınızı bekliyoruz....#anket #seçim #seçim2023 #cumhurbaşkanlığıseçimleri — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 14, 2022 Berkem Temizel Gece Editörü murat ongun