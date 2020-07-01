Murat Övüç'ten Demet Akalın'a gönderme: "İki gün makarna yiyin"

Murat Övüç geçtiğimiz gün bir mekanda 10 aileye yemek daveti verirken görüntülendi. Övüç, Pandemi süreci boyunca "Geçinemiyorum" diyen ünlülere ateş püskürdü. Övüç, özellikle Demet Akalın'ı hedef alarak sert sözler sarf etti.

"İNSANLAR YİYECEK EKMEK BULAMIYOR"

Övüç karantina dönemi boyunca konserleri iptal olan Demet Akalın'ı hedef göstererek isyan etti;

"Ne çabuk nereden geldiklerini unutuyorlar? Ne çabuk ne olduklarını unutuyorlar? Aç kalmış, vah vah vah ne üzüldük! Ne oldu iki gün makarna yiyin, ölür müsünüz? Her gün et, biftek yiyorlar. İnsanlar ekmek bulamıyorlar."

"Ben pandemi döneminde 1971 aileye erzak götürdüm. Millet yazlıklarında, evlerinde kebap yaparken ben insanlara erzak kolileri götürdüm. Teşekkür plaketleri aldım."

"Herkes konuşuyor; Murat Övüç böyle, Murat Övüç böyle... Hayırdır. Tırnaklarımızla geldik, Murat Övüç'ün adını anarken bir düşün bakalım; bu adam ne yapıyor?"

"541 tane evlada burs verdim. Hadi çıksın bir delikanlı, hadi çıksın bir sanatçı 'ben de verdim' desin. Konuşuyorlar sadece, gülüyorum onlara."