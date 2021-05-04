Murat Övüç'ün annesi kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı açıklamada annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki Murat Övüç'ün annesi kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? İşte bilinenler...
Sosyal medyada binlerce takipçisi olan fenomen Murat Övüç, neşeli paylaşımlarının yerine bu kez hüzün ve acı dolu bir paylaşım yaptı. Övüç, yaptığı açıklamada annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
MURAT ÖVÜÇ'ÜN ANNESİ KİMDİR? ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?
Murat Övüç'ün annesi hayatını kaybetti. Övüç'ün annesinin yaşı ve neden öldüğüne ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan anne Övüç, geçtiğimiz yıl Koah hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Murat Övüç'ün acı günü: Annesi hayatını kaybetti