Murat Salim Tokaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de Murat Salim Tokaç ile ilgili detaylı bilgiye haberimizde yer verdik.

MURAT SALİM TOKAÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki Dr. Murat Salim Tokaç, 1969 yılında Kırıkkale'de doğdu.1986 yılında girdiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu.

Kendisi de neyzen olan babası Dr. Turgut TOKAÇ tarafından 5 yaşında ud ve neye başlatıldı. Türk Müziğini her yönüyle babasından öğrendi.11 yaşındayken TRT Ankara Radyosu sanatçısı Selçuk Sipahioğlu'ndan kısa bir süre tanbur dersleri aldı. Bu derslerden sonra hem ney, hem tanbur tekniğini büyük sanatkârları dinleyerek kendi kendini geliştirdi.

Dr. Turgut TOKAÇ ile1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu'na ney ve tanbur sanatçısı olarak atandı. Yurt içinde verdiği solo konserlerin yanı sıra, koroyla ve özel topluluklarla çok sayıda konsere katıldı. Değişik tarihlerde Merhum Cinuçen TANRIKORUR'la beraber ve ferdi olarak Belçika, Hollanda, İtalya, Fransa ve A.B.D.'de konserler verdi.

1995 yılında Le Chant du Monde tarafından Fransa'da yayınlanan "Fasıl" adlı CD'de Cinuçen TANRIKORUR ve Fahreddin YARKIN'la birlikte solo ney ve tanbur çaldı.

1998'de Samsun ilinde KASİAD öncülüğünde, seçkin bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede yılın "Müzik Adamı" seçildi ve ödül aldı.

Tokaç koro ve topluluk çalışmalarının yanı sıra Türk Müziği konserlerinde pek rastlanmayan sadece saz eserleri repertuarından müteşekkil konserler vermeye başlamış ve saz solistliğine yönelmiştir. Solo konserlerinde saz tekniğini ön plana çıkaran eserlere özellikle yer vermektedir.

Şu anda Samsun Klâsik Türk Müziği Korosu'nda uzman sanatçı olarak çalışmakta ve On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Mikrobiyoloji doktorası yapmıştır.

1 Mayıs 2021 tarihinde Dr. Murat Salim Tokaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevinden alınmıştır.

EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Dr. Murat Salim Tokaç, evli olup iki çocuk babasıdır.