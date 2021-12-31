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Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani kimdir, nereli, kaç yaşında?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan Murat Yıldırım'ın özel hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aziz dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Murat Yıldırım'ın TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılmasının ardından eşi merak konusu oldu. Peki Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

MURAT YILDIRIM'IN EŞİ İMAN ELBANİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında dünyaya gelen İmane Elbani aslen Faslıdır. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu.  Londra'da eğitim alan Elbani eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani kimdir, nereli, kaç yaşında?

 Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. İkili Aziz dizisinde birlikte rol alıyor.

Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani kimdir, nereli, kaç yaşında?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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