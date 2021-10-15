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Murdar ne demek, TDK'ya göre Murdar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Murdar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Murdar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Murdar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Murdar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Murdar ne demek, TDK'ya göre Murdar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murdar ne demek? Murdar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murdar kelimesi. Peki murdar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murdar nedir, murdar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MURDAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murdar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Murdar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre murdar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kirli, pis
- Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse)
- Dinî kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan)

MURDAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?

MURDAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- murdar etmek
- murdar gitmek
- murdar olmak

MURDAR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- murdarilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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