Mürsel Meracıoğlu kimdir? Mürsel Meracıoğlu bulundu mu? Öldü mü?

Dört gün önce işe gitmek için evinden ilçe merkezine otomobille giden iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu ve arkadaşı Filiz Soydoğan Çiçek'in bulunduğu araç Ayvacık Barajı yanından geçtiği sırada toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı.

SON ANDA HABER VERDİ

İHA'nın haberine göre Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından 40 yaşındaki Meracıoğlu’na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi ve baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Üç günden bu yana süren çalışmalar bu sabah 9.30’da itibariyle yeniden başladı. Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekipleri, barajda arama yapıyor. Çalışmalarda üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazı da kullanılıyor.

Arama çalışmaların ikinci günüde araçta yolcu olarak bulunan Filiz Soydoğan Çiçek’in cesedine ulaşılırken, otomobil de üçüncü gün bulundu.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü bölgede kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılırken Meracıoğlu’nun yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.