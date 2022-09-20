Muş 1984 Muşspor lige fırtına gibi girdi, Muşluların desteğini arkasına aldı!

Yeni sezona yeni umutlar ve transferle merhaba diyen Muş 1984 Muşspor, tecrübeli ve genç futbolculardan oluşan bir takım kurdu. Nevzat Kaya yönetiminin kurduğu Muş 1984 Muşspor, ilk kez mücadele ettiği TFF 3.Lig 3. Gruba iyi bir giriş yaptı. Sarı-beyazlılar, sezonun ilk 3 maçında topladığı 7 puanla ligde 2.sırada yer alırken oynanan futbol da şehrin desteğini kazandı. Taraftarlar maçlara yoğun ilgi gösterirken bu desteği ilerleyen zamanlarda katlanarak artması bekleniyor.

MUŞLULAR TAKIMIN BAŞARISINA ODAKLANDI

Özellikle uzun zamandır profesyonel liglerde temsil edilmeyen Muş şehri için Muş 1984 Muşspor'un başarısı büyük önem arz ederken ülke genelindeki Muşlular, takımlarının elde edeceği başarıya kenetlendi.

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MUŞSPOR, BURSA SEMALARINDA

Ayrıca lig mücadelesini sürdüren Muş 1984 Muşspor, ligin dördüncü haftasında Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da 24 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadeleye kentte sayıları bir hayli fazla olan Muşlu vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

BURSA MUŞLULAR DERNEĞİ MAÇA GİDEREK TAKIMA DESTEK OLACAK

Diğer yandan Bursa Muşlular Derneği yönetimi ve birçok üyenin maça giderek takımlarına destek olması bekleniyor. Maça ilişkin olarak açıklamada bulunan MUŞ- Der İletişim Koordinatörü Osman Türker," Sosyal medya paylaşımları ile uzun zamandır destek verdiğimiz takımımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

TAKIM TRANSFERE DOYDU

Muş 1984 Muşspor, bu sezon 25 oyuncuyu kadrosuna katarken 21 futbolcu takımdan ayrıldı. Takıma yeni katılan oyuncuların genç ve tecrübeli olması da teknik direktör Serdar Sabuncu'nun işini kolaylaştıran faktör oldu.

Gelen oyuncular ve mevkileri şöyle:

Ertuğrul Bağ - Kaleci (20)

Egeberk Gabel - Kaleci (19)

Zeki Ayvaz - Kaleci (32)

Dede Çelik - Stoper (34)

Mehmet Aslanboğa - Stoper (19)

Furkan Yıldırım - Stoper (24)

Bayram Enes An -Stoper (20)

Tolga Tekin -Sol Bek ( 26)

Ahmet Arda Çakmak -Sol Bek (20)

Eray Güneş - Sol Bek (19)

Erkam Kömür - Sağ Bek ( 20)

Ömer Karancı - Sağ Bek (30)

Süleyman Olgun - Önlibero (35)

Yusuf Akın - Önlibero (22)

Raif Gündoğdu - Merkez orta ( 29)

Taha Tunç - Merkez orta saha ( 21)

Ömer Faruk Acı - Merkez orta saha ( 26)

Doğukan Bulut - Merkez orta saha (24)

Berkant Taşkıran - Merkez orta saha (27)

Efe Mustafa Çetin - On Numara (19)

Emircan Birinci - Sol Kanat (20)

Tibet Öniz - Forvet - Sağ Kanat (20)

Akın Açık - Forvet - Sağ Kanat (29)

Kıvanç Salihoğlu - Forvet - Santrafor (29)

Abdulkadir Kuzey - Forvet - Santrafor (31)