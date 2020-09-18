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Muş ve Malatya'da korkutan depremler

Muş ve Malatya'da gece saatlerinde iki ayrı deprem meydana geldi. İki ilde de aynı saat aralığında hissedilen deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmazken halkta büyük korkuya sebep oldu.

Muş ve Malatya'da korkutan depremler

Muş'un Korkut ilçesinde 4.2, Malatya'nın Hekimhan ilçelerinde ise 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem gece saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

MUŞ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03.15'te merkez üssü Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Korkut ilçesi ile çevresinden hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmayan deprem, hissedildiği bölgelerde kısa sürede endişe yarattı. 

Muş ve Malatya'da korkutan depremler,

MALATYA

Öte yandan Malatya'da ise saat 03.47'de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hekimhan ve çevresinden hissedilen deprem, zeminden 15.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. 

Muş ve Malatya'da korkutan depremler

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