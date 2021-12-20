Bazı illerde kar hayatı durma noktasına getirdi. Valiliklerden peş peşe açıklama yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Muş yarın okul yok mu? | Muş okullar tatil mi? 21 Aralık 2021 Salı sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

MUŞ YARIN OKUL YOK MU? 21 ARALIK 2021 SALI

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ? 21 ARALIK 2021 SALI

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık 2021 Salı günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20 Aralık 2021 Pazartesi gününde hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Manisa ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, 2°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 3°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeydoğu, Batman'ın kuzey ve Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimlerinde (Kulp) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il merkezinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklin olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu