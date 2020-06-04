Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunda yapılan son dakika açıklamasına göre CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürülmesine ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Yapılan flaş açıklamanın ardından Musa Farisoğulları kimdir? Vekilliği neden düşürüldü? sorusu merak ediliyor. İşte yanıtı...

HDP VE CHP'DEN KARARA SLOGANLI TEPKİ

TBMM davranışlarına aykırı hareketler sergileyen HDP ve CHP grupları masalara vurarak kararı protesto etti. CHP'li ve HDP'lilerin birlikte slogan atmaları da dikkat çekti.

VEKİLLİKLERİ NEDEN DÜŞTÜ?

KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

MUSA FARİSOĞLU KİMDİR?

Musa Farisoğulları, Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Almanca bölümünden mezun oldu. Farisoğulları, evli ve 3 çocuk babası.

Musa Farisoğulları 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Bölgesi, 9'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları hakkında, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Şu anda HDP Diyarbakır milletvekili olarak görev yapmakta.

HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

Adnan Selçuk Mızraklı

Saliha Aydeniz

İmam Taşçıer

Remziye Tosun

Hişyar Özsoy

Semra Güzel

Garo Paylan

Dersim Dağ

Musa Farisoğulları

ENİS BERBEROĞLU MİT TIRLARI DAVASI

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.